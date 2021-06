‘S-HERTOGENBOSCH (ANP) - De helft van de Nederlandse huishoudens heeft slimme apparaten in huis. Het gaat bij deze ongeveer 4 miljoen huishoudens bijvoorbeeld om een slimme thermostaat of slimme verlichting en schakelaars. Dat meldt onderzoeksbureau Multiscope op basis van onderzoek onder zo’n 5200 mensen. De markt voor deze gadgets is het afgelopen jaar met bijna een vijfde gegroeid tot zo’n 2,9 miljard euro.