De Duitse antitrustwaakhond is een onderzoek begonnen naar techconcern Apple. Gekeken wordt naar de marktmacht van de onderneming in een breder onderzoek naar het „digitale ecosysteem” van het bedrijf. Volgens het Bundeskartellamt richt het onderzoek zich specifiek op de App Store en op de vraag of Apple met zijn iPhone en besturingssysteem iOS een dominante marktpositie heeft gecreëerd.