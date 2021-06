Boeren Noord-Holland: aanpak wateroverlast kan beter

Boeren klagen over de aanpak door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van de wateroverlast in Noord-Holland na het noodweer van vrijdag. Het hoogheemraadschap had van tevoren al kunnen malen om het waterpeil omlaag te brengen en had meer gebruik kunnen maken van de waterbergingen om overtollig water af te voeren. Dat kreeg Martijn van den Berg, voorzitter van een regioafdeling van LTO Noord, dit weekeinde te horen van leden.