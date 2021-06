Bij een brand in een woning in het Gelderse Dieren zijn zaterdag vier honden omgekomen. In het huis bevonden zich in totaal dertien honden, waarvan negen het hebben overleefd. Hun baasje ademde zoveel rook in bij het redden van zijn viervoeters dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Een vrouwelijke bewoner is ter plaatse behandeld, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.