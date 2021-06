Ziekenhuizen zitten in veel gevallen „klemvast” in de handen van leveranciers van zorginformatiesystemen. Een te grote afhankelijkheid kan echter leiden tot hogere prijzen en een rem op de digitale uitwisseling van gegevens en andere vernieuwingen in de zorg. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een nieuwe publicatie.