De heropening van de Britse pubs en restaurants is te merken in de winkels in het land en dan met name de supermarkten. Volgens het Britse statistiekbureau was er vorige maand sprake van een daling van de detailhandelsverkopen omdat mensen ervoor kozen weer vaker buiten de deur te gaan eten en drinken. Half april gingen de Britse terrassen weer open. 17 mei waren gasten ook binnen weer welkom in de horeca.