Verkoop nieuwe personenwagens blijft sterk stijgen

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie ligt ook in mei ver boven het niveau van dezelfde maand een jaar eerder. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA was op jaarbasis sprake van een verkoopplus van dik 53 procent. De vergelijking met mei vorig jaar gaat echter mank vanwege de vele coronamaatregelen die toen golden die de verkoop van auto’s in de weg zaten. Zo waren showrooms dicht, maar kozen consumenten er vanwege de onzekere situatie voor grote aankopen uit te stellen.