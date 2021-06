Door lockdown gesloten bedrijven gecompenseerd voor auteursrechten

Winkeliers, restauranthouders, kroegbazen en andere ondernemers die verplicht moesten sluiten wegens corona krijgen geld terug dat ze hebben betaald voor auteursrechten. Normaal moet je als winkelier of horecaondernemer altijd betalen aan auteursrechtenorganisaties als je in de zaak muziek draait of de tv hebt aanstaan. Maar voor de periode van verplichte sluitingen in 2021 worden ze nu volledig gecompenseerd voor die kosten.