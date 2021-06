‘Luchtvaart keert niet terug naar het oude normaal’

De luchtvaartindustrie zal niet terugkeren naar het oude normaal. De verwachting is dat de sector qua passagiers en luchtbewegingen in Europa tegen 2024 wel weer op het niveau van voor de crisis zal zitten. Maar tegen die tijd zal er veel veranderd zijn, vooral op het gebied van duurzaamheid en verder digitalisering. Dat was de boodschap van kopstukken uit de industrie tijdens een webinar van Barin, de branchevereniging van luchtvaartondernemingen die actief zijn in Nederland.