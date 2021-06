KLM: netwerk Azië en Midden-Oosten bijna terug op oude niveau

Het netwerk van KLM in Azië en het Midden-Oosten is weer bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij denkt dat nu steeds meer landen geleidelijk opengaan er voorzichtig herstel is van de vraag van klanten naar bestemmingen in Azië en het Midden-Oosten. Wel worden de bestemmingen als gevolg van de coronapandemie minder vaak aangevlogen en/of worden bestemmingen in een andere combinatie aangevlogen.