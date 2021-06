De Europese Unie en de Verenigde Staten staan op het punt om hun conflict over wederzijdse subsidies aan hun luchtvaartindustrie bij te leggen. Ingewijden verwachten dinsdag, als de Amerikaanse president Joe Biden de Europese kopstukken bezoekt, een akkoord. Een oplossing voor de ruzie over staal is verder weg, zeggen Brusselse bronnen.