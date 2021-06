Wegens zorgen om een nieuwe coronavariant moeten reizigers die met ingang van dinsdag in Nederland aankomen vanuit het Verenigd Koninkrijk, verplicht in quarantaine. Dat land wordt, samen met Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal, aangemerkt als zeer hoog risicogebied. De reden is de „zorgwekkende” Indiase coronavariant die in die landen rondgaat. Het ministerie van Volksgezondheid heeft hiertoe besloten na advies van het RIVM.