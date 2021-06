Autofabrikant Tesla is begonnen met het leveren van zijn nieuwste model, de Model S Plaid, aan zijn klanten. De eerste 25 auto’s zijn inmiddels geleverd, de komende weken zal de leveringssnelheid worden opgevoerd, van enkele honderden per week naar duizenden per week in het komende kwartaal. Dat beloofde topman Elon Musk bij de presentatie van de Model S Plaid tijdens een speciaal evenement.