Het economische herstel in de eurozone gaat harder dan de gedacht. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft daarom zijn groeiverwachting voor 2021 flink verhoogd. Ook de prognose voor de inflatie is naar boven bijgesteld, maar de sterke toename van het prijspeil is waarschijnlijk wel tijdelijk van aard. In 2022 en 2023 zal de inflatie weer wat afnemen.