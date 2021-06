Beleggers op Damrak blijven in wachtmodus

De beurshandel op het Damrak zal woensdag waarschijnlijk opnieuw rustig verlopen. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat donderdag naar buiten komt. Na de gemiddelde prijsstijging van ruim 4 procent in de VS in april wordt voor mei opnieuw een sterke stijging verwacht. De kans dat de Amerikaanse centrale bank voorzichtig zal beginnen met het afbouwen van het stimuleringsbeleid neemt daardoor toe.