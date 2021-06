KLM moet piloten Martinair weer in dienst nemen

Luchtvaartmaatschappij KLM moet eerder ontslagen piloten die voor Martinair Cargo vlogen weer in dienst nemen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald in een slepende zaak die door 116 huidige en voormalige vliegers was aangespannen. Het ontslag van piloten van Martinair was onderdeel van de integratie van de maatschappij in KLM. Daarbij moesten piloten weer onderaan beginnen bij KLM met verlies van arbeidsvoorwaarden.