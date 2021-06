Het kort geding in de rechtbank in Den Haag dat de gemeente Bodegraven heeft aangespannen tegen complotdenkers is maandag na een half uur afgebroken. Een van de gedaagden, Micha Kat, heeft de rechter gewraakt. Kat wilde dat de rechter hem zou erkennen als journalist, maar zij gaf aan dat pas te willen doen in haar vonnis.