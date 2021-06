De economische bedrijvigheid in de eurolanden is vorige maand nog iets sterker toegenomen dan eerder gemeld, komt naar voren uit definitieve cijfers van marktonderzoeker Markit. In steeds meer economieën worden coronamaatregelen afgebouwd, wat goed nieuws betekent voor onder meer de horeca, toerisme en detailhandel. Eerder meldde Markit al dat de industrie op volle toeren draait.