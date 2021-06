De Amerikaanse president Joe Biden schort de begin dit jaar verleende vergunningen op voor olie- en gasboringen in een afgelegen natuurgebied in de Amerikaanse staat Alaska. Zo wil Biden de omstreden actie van zijn voorganger Donald Trump ongedaan maken. Trump besloot in de nadagen van zijn presidentschap een versneld vergunningstraject in te zetten, omdat hij wist dat zijn opvolger Biden tegen de boringen in het gebied was.