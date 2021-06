Livestream van de bruiloft: zo kan toch iedereen meekijken

Een beperkt aantal gasten op je bruiloft kunnen ontvangen is voor veel stellen een hele strop. Dat opa en oma er niet bij kunnen zijn, of dat die ene persoon die precies op de trouwdatum in quarantaine moet niet bij de bruiloft kan zijn. Swype, het overkoepelende bedrijf achter Livewedding, bedacht hier de ultieme oplossing voor: het livestreamen van trouwdagen. Eigenaar Elbert Overduin: “We streamden voor de coronapandemie vooral uitvaarten, maar door de maatregelen vanuit de overheid zagen we dat we onze expertise ook juist bij bruiloften goed in konden zetten. We hebben dus onze apparatuur aangepast en zijn ook livestreams van bruiloften aan gaan bieden. Het werk is voor ons bijna hetzelfde – we zijn al gewend om hoge kwaliteit livestreams aan te bieden – dus voor ons is het een kleine moeite, met een heel groot resultaat en veel dankbare mensen.”