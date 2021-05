‘Getreuzel’ van informateur Hamer roept vragen op

Het is een bonte stoet van instanties die dezer dagen bij informateur Hamer langs mag komen. Naast gebruikelijke organen zoals het CPB, het SCP en het PBL, krijgen ook tal van andere organisaties gelegenheid hun zegje te doen: natuur- en milieuclubs, diverse ouderenbonden, Alzheimer Nederland, organisaties die zich richten op wetenschap en technologie, jongerenclubs, verenigingen uit de hoek van kunst en cultuur en zelfs de directeur van de Efteling. Geen wonder dat iemand zich onlangs schertsend afvroeg of de ambassadeur van Saudi-Arabië soms ook al in de Stadhouderskamer was gesignaleerd.