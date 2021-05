Het begrotingstekort komt in 2021 waarschijnlijk uit op 62,4 miljard euro. Dat schrijft demissionair minister van Financiën in de Voorjaarsnota die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het tekort bedraagt daarmee 7,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat percentage is volgens CBS-cijfers sinds 1995, ruim 25 jaar, niet zo hoog geweest.