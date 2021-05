Afvalverwerker Renewi stelt vooruitzichten naar boven bij

Het coronajaar 2020 was voor afvalverwerker Renewi niet zo slecht als het bedrijf aan het begin van de crisis verwachtte. Hoewel de hoeveelheid afval in sommige sectoren slonk, zoals de horeca en de detailhandel, groeide deze juist in andere sectoren, zoals het bouw- en sloopafval doordat meer mensen aan hun huis werkten. Ook stegen de prijzen van gerecyclede producten in de tweede helft van het jaar, meldt de afvalverwerker in de jaarcijfers.