Chemiereus Bayer is er niet in geslaagd een Amerikaanse jury voor zich te winnen in de slepende zaak rond onkruidverdelger Roundup dat kankerverwekkend zou zijn. Bayer was bereid 2 miljard dollar te betalen om een reeks rechtszaken over de kwestie te beslechten. Maar de jury ging niet mee in het voorstel van de rechter. Delen van het plan zouden „overduidelijk onredelijk” zijn, zo luidde het oordeel.