Voor de moord op Ichelle van de Velde (29) uit het Zeeuwse Oostburg staat woensdag de 45-jarige verdachte vrouw uit het naburige Aardenburg voor de rechtbank in Middelburg. Het is de eerste openbare inleidende zitting in het strafproces van de vrouw uit Aardenburg. Ze werd op 9 februari aangehouden als verdachte van de moord.