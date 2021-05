Sofia Sapega, de 23-jarige vriendin van de eveneens opgepakte Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj, blijft voorlopig twee maanden in hechtenis. Dat heeft onder meer de onafhankelijke Russische nieuwssite Dozjd dinsdag bekendgemaakt. Sapega heeft de Russische nationaliteit. Wat haar precies ten laste is gelegd, is nog onduidelijk. Volgens haar moeder wordt ze verdacht van deelname aan protesten.