AEX klimt door optimisme over heropening economie

De Amsterdamse beurs ging vrijdag verder omhoog na het sterke herstel een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen stonden overwegend in het groen. De stemming werd gesteund door een verdere toename van de economische bedrijvigheid in de eurozone. In de Europese dienstensector, die onder meer de horeca en detailhandel omvat, nam de activiteit toe tot het hoogste niveau in bijna drie jaar door de versoepeling van de coronamaatregelen. Ook de industrie blijft goed draaien.