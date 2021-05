Politiemensen die 25 jaar of langer in dienst zijn geweest, moeten een wettelijk vastgelegde veteranenstatus krijgen. Dat zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) in de Radio 1-podcast Het Onderzoeksbureau (WNL). De status zou recht geven op extra zorg en daardoor kunnen agenten met PTSS sneller geholpen worden.