Belangenorganisatie Privacy First denkt dat er veel mis is met de bescherming van gevoelige persoonsgegevens bij Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, marechaussee, politie en veiligheidsregio’s. De organisatie roept de Tweede Kamer op om te onderzoeken of het systeem, waarbij de locatiegegevens van burgers voortdurend worden getraceerd door de politie, wel rechtmatig is.