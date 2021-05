De Europese beurzen zijn vrijdag met winst het weekend ingegaan. De angst voor een hogere rente, die de markten deze week in de greep hield, nam af. Daarnaast is er optimisme over het economische herstel wat met name voor winsten in de reissector zorgde. KPN was een opvallende stijger in de AEX, nadat geruchten over een overname opnieuw de kop opstaken.