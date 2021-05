Biden komt naar verwachting met hoger ‘vluchtelingenplafond’

De Amerikaanse president Joe Biden maakt naar verwachting zaterdag bekend hoeveel vluchtelingen zijn land dit begrotingsjaar maximaal opneemt. Zijn voorganger Donald Trump had er een maximum van 15.000 op gesteld in zijn laatste regeringsjaar en dat was een dieptepunt. Toen Biden recent zei voorlopig ook het maximum van 15.000 aan te houden, volgde er een storm van kritiek onder zijn aanhang. Hij had eerder juist beloofd zeker 62.500 vluchtelingen op te zullen nemen. Hij komt nu waarschijnlijk met een hoger vluchtelingenplafond, maar niet zo hoog als zijn progressieve aanhangers graag zien.