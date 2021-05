Vakantieverhuurplatform Airbnb heeft in de eerste drie maanden van dit jaar geprofiteerd van het opheffen van coronabeperkingen in verschillende landen, waaronder thuisland de Verenigde Staten. Het bedrijf noteerde voor 10,3 miljard dollar aan boekingen, ruim de helft meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar toen de coronacrisis begon en de reiswereld vrijwel tot stilstand kwam.