De olieleveringen via een belangrijke pijplijn in de Verenigde Staten zijn weer op het normale niveau. Colonial Pipeline herstartte de oliepijplijn woensdagmiddag Amerikaanse tijd voorzichtig. De lijn, die goed is voor bijna de helft van alle leveringen van olie, diesel en kerosine naar de Amerikaanse oostkust, lag bijna een week stil nadat hackers Colonial met gijzelingssoftware hadden aangevallen.