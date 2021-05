De Hoge Raad is niet bevoegd om te oordelen over een schadevergoeding aan Nederlandse aandeelhouders van British Petroleum (BP). De aandeelhouders willen compensatie vanwege misleidende informatie die het olie- en gasbedrijf zou hebben verstrekt rond de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in april 2010. Maar daar gaat de Hoge Raad niet over, stelt de hoogste Europese rechter.