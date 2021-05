Bij de Inspectie SZW zijn vorig jaar duizenden klachten vanaf de werkvloeren binnengekomen die gerelateerd waren aan corona. Van de in totaal circa 15.300 klachten hadden er 7700 te maken met het niet naleven van de coronamaatregelen, zo staat in het jaarverslag. Het aantal meldingen was tweemaal zo groot als een jaar eerder, toen nog geen sprake was van corona.