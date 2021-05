Reisorganisatie TUI rekent op een opleving van het toerisme deze zomer. Het van huis uit Duitse concern put moed uit de hervatting van de vliegreizen in het Verenigd Koninkrijk, wat ook in het aantal boekingen te merken is. Verder boeken ook landen binnen de Europese Unie voortgang met het weer openen van de grenzen, aldus TUI.