Na het bezembinden, het touwslaan en het pompbedienen dreigt onze maatschappij opnieuw een ambacht te ontvallen, namelijk: het kaartvouwen. De geoefende hand ziet er geen been in om een vierkante meter papier in drie, vier slagen tot een degelijk pakketje terug te accordeoneren, maar wie gewend is om te navigeren met twee vingers, weet met zo’n armvol vaak geen raad.