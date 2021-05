Nederlandse consumenten en bedrijven hebben in coronajaar 2020 een recordhoeveelheid elektronische apparatuur en lampen gescheiden ingeleverd voor recycling. In totaal brachten ze 125,5 miljoen kilo aan zogeheten e-waste naar de daarvoor bestemde plekken. Dat was ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. De Europese doelstelling om 65 procent van alle apparaten te recyclen, wordt echter nog niet gehaald.