De schade van de verplichte winkelsluitingen op de detailhandel lijkt in de eerste maanden van dit jaar mee te vallen, maar er zijn wel duidelijke verschillen per sector. Dat meldt marktonderzoeker GfK. De omzet van de non-food-detailhandel is in januari, februari en maart licht gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar kwam de omzet 1,4 procent lager uit op 4,7 miljard euro.