Farmaceut BioNTech, een van de producenten van een coronavaccin, wil ook in Singapore de vaccins gaan fabriceren. Daarvoor moet een productiefaciliteit komen die naar verwachting in 2023 in gebruik wordt genomen. Er moeten jaarlijks honderden miljoenen doses geproduceerd gaan worden, maar ook capaciteit komen om snel te kunnen inspelen op mogelijke virusuitbraken in de regio, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.