De Duitse bezorgdienst Gorillas wil honderden miljoenen dollars ophalen in een nieuwe investeringsronde. Daarmee zou de waarde van het bedrijf uit kunnen komen op zo’n 6 miljard dollar. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Gorillas, afkomstig uit Berlijn, belooft binnen 10 minuten boodschappen te bezorgen en is sinds eind vorig jaar ook actief in Nederland.