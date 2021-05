Grote protesten in China tegen westerse kledingmerken lijken Adidas amper pijn te doen. Het Duitse sportmerk was het doelwit van boycotacties door Chinezen, omdat het bedrijf een statement over mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang gaf. Ondanks die acties zijn de verkopen van Adidas in China meer dan verdubbeld, meldt het bedrijf bij zijn kwartaalcijfers.