De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, was ooit de bekendste gebruiker van sociale media ter wereld. Maar nadat zijn aanhangers in januari het Amerikaanse Congres hadden bestormd, besloot het ene na het andere platform om hem te weren. Daaronder waren Facebook en dochter Instagram. Woensdag beslist het ‘gerechtshof’ van de beide sociale media of die blokkade terecht was, of dat Trump misschien weer welkom is.