Veel Nederlandse huishoudens hebben niets aan hun vermogen als er een financiële tegenvaller is. Dat geld zit namelijk bij veel Nederlanders grotendeels vast in een huis of in een pensioenfonds, stelt het Centraal Planbureau (CPB). Het planbureau oppert om de aflossingseis voor hypotheken te versoepelen zodat mensen meer kunnen sparen. Ook een flexibeler pensioenstelsel zou kunnen helpen.