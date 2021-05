In politiek Den Haag is verontwaardiging over een poster over Bevrijdingsdag die Forum voor Democratie verspreidt op sociale media. Op die poster staat: „Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid” en de jaartallen 1945-2020. Bij het laatste jaartal staat een overlijdenskruisje. Verder staan er als ondertekenaars op de poster onder meer Forum voor Democratie en organisaties als Viruswaarheid en Nederland in Verzet.