Socialmediabedrijf Twitter is vrijdag ruim 15 procent minder waard geworden op de beurs in New York. Beleggers schrokken van teleurstellende prognoses voor de komende maanden. Het bedrijf denkt dat de stevige groei van het aantal gebruikers kan afnemen nu de coronacrisis ten einde loopt, zo meldde het bedrijf in zijn kwartaalverslag.