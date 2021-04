De inflatie in de eurozone is in april gestegen naar 1,6 procent op jaarbasis, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste raming. Dat is flink hoger dan de 1,3 procent geldontwaarding die Eurostat over maart meldde. De belangrijkste reden van de toename is de verder gestegen olieprijs en de daarmee samenhangende prijs voor energie.