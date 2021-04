Het overgrote deel van de Nederlanders verwacht dat de ‘huizenbubbel’, die is ontstaan door de sterk stijgende huizenprijzen, binnen een aantal jaren weer klapt. Desondanks verwacht maar bijna een vijfde van de Nederlanders dat de financiële gevolgen van de coronacrisis zullen doorwerken op hun eigen woonsituatie of hypotheek. Dat zijn met name starters, die het al lastig hebben op de huizenmarkt, becijferde De Hypotheker.