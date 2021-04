Het Amerikaanse geneesmiddelenbedrijf Merck, in Nederland beter bekend als MSD, had in het eerste kwartaal van het jaar last van een mindere vraag naar sommige van zijn belangrijkste producten dan verwacht. Dat kwam deels door een flinke stijging van het aantal coronagevallen in de Verenigde Staten begin dit jaar, waardoor minder mensen gebruikmaakten van reguliere zorg en daarbij horende medicijnen.