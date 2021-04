Franse minister: sancties tegen militairen na ‘oproep tot verzet’

De Franse minister van Defensie heeft opdracht gegeven militairen te straffen die een oproep van Franse ex-generaals ondersteunen. Bewindsvrouw Parly is woedend over de open brief die een groep voormalige legerleiders onlangs in een weekblad publiceerde. In de brief wordt de regering aangespoord het land te verdedigen tegen de politieke islam, de „hordes uit de voorsteden”, anarchisten en antiracismeactivisten. De oudgedienden waarschuwen voor een burgeroorlog en een uiteenvallen van Frankrijk.